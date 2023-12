Formazioni ufficiali Napoli-Monza | le scelte dei due tecnici

(Di venerdì 29 dicembre 2023) per il match di Serie A in programma alle 18:30 Comunicate ledi, match valido per la 18esima giornata di Serie A ed in programma alle 18:30 al Maradona.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.(3-4-2-1): Di Gregorio, D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola: Ciurria, Akpa-Akpro, Pessina, Pereira; Carboni, Mota; Colombo. Allenatore: Palladino.

