Formazioni ufficiali Lazio-Frosinone | le scelte dei due tecnici

(Di venerdì 29 dicembre 2023) per il match di Serie A in programma alle ore 20:45 Comunicate ledi, match di Serie A in programma alle 20.45.(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri. A disposizione: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Ruggeri, Vecino, Basic, Cataldi, Pedro, Isaksen, Sanà Fernandes.(3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Soulè, Kaio Jorge, Harroui. All.: Di Francesco. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lusuardi, Lulic, Kvernadze, Bourabia, Mazzitelli, Caso, Cuni, Cheddira.