Fontana | sì al Giurì d’onore tra Conte e Meloni

Chiesto dal leader del M5S dopo le accuse in Aula della premier a Di Maio e ai Cinque Stelle, sarà presieduto da Giorgio Mulè di Forza Italia (corriere)

Il Giurì d'onore avrà tempo fino al prossimo 9 febbraio per redigere un documento conclusivo sulle dichiarazioni di Meloni in merito al Mes (ilgiornale)

Il presidente della Camera: "La maggioranza dei parlamentari ha deciso di esprimersi in questo modo, Non posso che accettare questo verdetto" "Si ... (sbircialanotizia)

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Una Scelta doverosa e apprezzabile". Così Giuseppe Conte in Transatlantico a chi gli chiede del via libera del ... (liberoquotidiano)

"Ho preso una decisione qualche giorno fa, ma aspettavo che venisse ufficializzata con la lettura in Aula", dice. "Si farà ild'onore, il presidente sarà Giorgio Mulè e auspico che si ...In quella circostanza Conte aveva invitatoa istituire und'onore, e ieri è arrivato il via libera. Il presidente del M5s ha definito la scelta di'doverosa e apprezzabile'. A ...