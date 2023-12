Fondazione Trianon Viviani in ricordo di Maikol Giuseppe Russo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il 31 dicembre, alle 11:30, in piazza Vincenzo Calenda, nello spazio antistante il teatro, si ricorderà, vittima innocente di camorra., Altra Napoli ef, Sanitaensamble ef, l’associazione dei commercianti A’Forcella e il vicepresidente della commissione parlamentare ecomafie Francesco Emilio Borrelli promuovono questa manifestazione, con la partecipazione dei congiunti, per ricordare, ucciso il 31 dicembre 2015, in quella stessa piazza, marito e padre di due figli che, allora, avevano 2 e 5 anni. L’incontro vuole essere anche un momento di testimonianza per dire «no!» a ogni forma di violenza e criminalità. Con la ripiantumazione nella piazza di un alberello ...

