Flumeri | vandalizzato presepe in piazza | tagliate le gambe a Bambino Gesù

Leggi su 2anews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La scorsa notte, a, in provincia di Avellino, ignoti hanno devastato illuminoso collocato nel luogo dove tradizionalmente, in estate, viene montato, il Giglio di San Rocco. Indignazione e sconcerto a, in provincia di Avellino, per l’atto vandalico che ha danneggiato la Natività allestita alle porte del piccolo centro irpino. La scorsa