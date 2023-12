Flash 180 2024 | con iliad è sempre Natale | 180 GB e tutto illimitato a meno di 10€

(Di venerdì 29 dicembre 2023)180è la tariffa promozionale a tempo limitato che puoi attivare fino all’11 gennaio, ma che potrai utilizzare peral costo di 9,99€ al mese per minuti ed SMS illimitati e 180 GB di dati anche in 5G. L’operatore francese è noto per non rimodulare le sue offerte e per i bassi costi delle stesse inoltre non sono previsti vincoli contrattuali include anche chiamate ed SMS da utilizzare all’estero. Meglio ho o Tim:senza limiti e tariffe da 5,99€180cone 180 GB a 9,99€ La tariffa180diinclude 180 GB di dati per navigare in 5G (ove disponibile) con chiamate ed SMS illimitati al costo ...

... per cui vediamo sinteticamente quali sono i nuovi bundle a disposizione dei clienti offerta per offerta: Iliad2024 minuti e SMS illimitati in Italia e in Europa minuti illimitati inclusi ...Per la prima volta in agosto e poi ancora a Natale iliad ha proposto la sua offerta: proprio nel giorno della scadenza l' operatore annuncia l'estensione, trasformando cosìnella prima offerta iliad del 2024 . In linea con le offerte simili precedenti è dedicata ...Giusto l'altro giorno vi avevamo parlato dell'imminente fine di una delle super offerte dell'operatore telefonico Iliad, ovvero Iliad Flash 180. Tuttavia, l'ope ...Fin da quando è arrivato in Italia con i suoi prezzi molto bassi, Iliad non ha mai voluto scendere ai livelli degli altri gestori, ad esempio aumentando improv ...