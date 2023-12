Fisco | Schlein | ' deve essere più progressivo | rendere più equa tassa successioni'

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Che il sistema fiscale debbapiùnon c'è dubbio, lo dice anche la nostra Costituzione. Dopodichè nelle coperture previste per ogni singolo emendamento non siamo andati a proporre questo, al massimopiùlasulle, la piu bassa in Europa". Lo ha detto Elly, a Tagadà, a proposito dele degli interventi nella manovra.

Ieri in aula è intervenuta la segretaria del Pd, Elly, a sostegno dell'emendamento del suo ... intanto, il governo ha approvato una serie di provvedimenti di attuazione della riforma del, ...La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'e Superbonus: le novità' titola in apertura il ... ingiudiicabile La Russa' e 'Sufficiente, Renzi - Calenda bocciati'). 'Quei due milioni di ...Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Che il sistema fiscale debba essere più progressivo non c'è dubbio, lo dice anche la nostra Costituzione. Dopodichè nelle coperture previste per ogni singolo emendamento no ...Il Cdm del 28 dicembre ha dato il via libera a un decreto ad hoc con il nuovo intervento sul Superbonus 110 per cento e sulla riforma dell'Irpef.