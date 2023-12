Fisco | il Cdm approva i nuovi decreti | cambia l’Irpef | si passa a 3 scaglioni

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Oltre al “maxi contenitore” del Decreto Milleproroghe e al provvedimento ad hoc dedicato al Superbonus, nella serata di giovedì 28 dicembre il Consiglio dei ministri hato definitivamente anche altri quattrolegislativi attuativi della Delega fiscale. Si tratta di testi che hanno l’obiettivo dichiarato di migliorare e semplificare il sistema fiscale, compiendo un primo passo per proteggere soprattutto i redditi medio-bassi. Fonti di Palazzo Chigi affermano che l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni “chiude il 2023 rispettando tutti gli obiettivi che si era prefissato. Nel 2024 verrà completata la rivoluzione fiscale che l’Italia aspetta da più di 50 anni“. Delega fiscale, i 4ti dal Cdm Il 2023 “si chiude con un bilancio più che positivo per quel che riguarda il processo di attuazione della ...

