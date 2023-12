Fiorentina Torino | probabili formazioni | Italiano conferma Beltran

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Questa sera in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte die Juric Questa sera in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte die Juric.(4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouamé, Barak, Sottil;. Allenatore:(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

SERIE A, LE PARTITE DELLA 18° GIORNATA Venerdì 29 dicembre Ore 18.30:Ore 18.30: Napoli - Monza Ore 20.45: Genoa - Inter Ore 20.45: Lazio - Frosinone Sabato 30 dicembre Ore 12.30: Atalanta - Lecce Ore 15.00: Cagliari - Empoli Ore 15.00: Udinese ...Il programma e i telecronisti su Dazn di, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte i viola, in corsa per il quarto posto, dall'altra i granata, che vogliono provare a inserirsi nella lotta per ...E fioccano i premi: il Napoli è ... Torino-Atalanta 3-0, festa granata sotto il segno della dura legge dell’ex. A Duvan Zapata bastano 22 minuti per sbloccare la gara dello “Stadio ... Saka e Odegard ..."E venne il giorno dell’ultima fatica". Così il Corriere Fiorentino apre il suo pezzo di oggi su Fiorentina-Torino, match che chiude il 2023 con i viola che scendono in ...