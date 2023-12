Fiorentina-Torino 1-0 | gol di Ranieri e viola in zona Champions

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Lasupera al Franchi il, 1-0 il risultato finale del match valido per la diciottesima giornata di Serie A, e iscavalcano il Bologna – che domani gioca in casa dell'Udinese – in classifica al quarto posto chiudendo la prima parte del campionato a 33 punti, gli stessi del Milan