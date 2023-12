Fiorentina-Torino 0-0 LIVE | inizia la partita

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Al Franchi, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? – Fischio d’inizio. Aggiornamenti dalle 18.30 Migliore in campo: a fine

Alle 18:30 scenderanno in campo Fiorentina e Torino per la 18esima giornata di Serie A. Ecco le Formazioni ufficiali Alle 18:30 scenderanno in ... (calcionews24)

Tre punti per irrompere in zona Champions League ed agganciare momentaneamente il Milan; tre punti per dare continuità alla recente striscia... (calciomercato)

Tre punti per irrompere in zona Champions League ed agganciare momentaneamente il Milan; tre punti per dare continuità alla recente striscia... (calciomercato)

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 18ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro La Penna. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...... senza tuttavia essere mai indagato dalla Procura di. Il suo nome era venuto fuori dalle ... Contro laè arrivata l'espulsione proprio nel suo momento migliore. Negli ultimi giorni non ...PRIMO TEMPO 6' Ancora un pallone messo in mezzo all'area della Fiorentina senza esito, provano a ripartire i viola ma i granata recuperano subito palla. 5' Ilic direttamente ...PRIMO TEMPO Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta di Fiorentina-Torino. FIORENTINA-TORINO FIORENTINA (4-2-3-1): ...