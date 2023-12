Fiorentina | Ranieri-gol e Torino battuto 1-0 Ora alla Champions deve crederci anche la società Pagelle

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Vince ancora la: per la terza volta consecutiva basta l'uno a zero. Battere ilsignifica salire a 33 punti: è quarto posto, in attesa della partita di domani del Bologna. E due punti rosicchiati al Napoli, fermato a Monza. Ma chi ha segnato? Ancora lui, il jolly difensivo: Luca. Prima protagonista di una gran chiusura su Zapata, poi pronto a infilare di testa la porta del gigantesco (e comunque bravo) Milinkovic Savic L'articolo proviene da Firenze Post.