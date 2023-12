Fiorentina | le pagelle di CM | Ranieri è da Nazionale! Che salvataggio Terracciano

Recupera Bonaventura e Martinez Quarta, la Fiorentina , per la sfida contro il Torino. Una sfida che Italiano vuol chiudere con un'altra vittoria per ... ()

Fiorentina-Torino le pagelle e il tabellino della partita . Impegno importante per la viola per cercare di ottenere punti fondamentali in zona ... (sportnews.eu)

Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata,e pronostici MILANO - Il ... La, invece, ospiterà il Torino. Impegni casalinghi per Napoli e Atalanta, contro, ...LeJuve da inizio campionato Miretti 5.8 Per lui 12 presenze e un gol - - sul campo della, gara per cui è stato premiato con un 7.5. Fagioli 5.83 Sei partite giocate e nessun gol. ...Nel finale di godimento della Fiorentina contro il Torino c'è una situazione che preoccupa lo staff medico viola: Riccardo Sottil ha dovuto lasciare il campo nel recupero a ...Negli anticipi della 19° giornata di Serie A, la viola batte di misura i granata e si prende il quarto posto. Altro passo falso di Mazzarri, bloccato sullo 0-0 da Palladino ...