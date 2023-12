Fine Superbonus 110% | accordo sulla sanatoria | gli aiuti saranno limitati ai redditi più bassi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Un contributo aie unaper chi non ha finito i lavori. A questo si riduce l’intervento sulche nelle scorse settimane ha spaccato la maggioranza. AllaForza Italia non è riuscita a ottenere una proroga della maxi-agevolazione al, che termina il 31 dicembre. Troppo costosa secondo il ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti. Lo stesso vale per la soluzione di compromesso di uno Stato di avanzamento straordinario (Sal), che avrebbe permesso di certificare tutti i lavori fatti nel corso dell’anno, garantendo per quelle spese la detrazione al. Il nuovo decreto si limiterà invece ad aiutare i cittadini con ipiùche non hanno finito i lavori prima del ...

Forza Italia - ha proseguito Tajani - si è sempre preoccupata di tutelare le persone perbene, meno abbienti, le quali con la fine del superbonus non avrebbero potuto concludere i lavori