FIGC al fianco della UEFA e contro la Superlega | il comunicato

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Se la scorsa settimana la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva sconvolto il calcio con una sentenza rivoluzionare, adesso è lache prova a ribaltare la situazione. Attraverso unpubblicato sui propri canali ufficiali, la Federazione si è scagliatalae a favoreper via del timore che i campionati nazionali possano perdere il loro fascino. Per questo ha minacciato le squadre che non si esprimeranno contrarie al progetto alternativo di escluderle dalla Serie A.alla, cosa è successo Crediti foto:FacebookPer comprendere il perchè di questo ...

Roma, 6 ott. - (Adnkronos) - Nel mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno, torna l'appuntamento con la ‘ Race for the cure ', con una ... (liberoquotidiano)

...in passato era stato assegnato al presidente del Comitato regionale Umbria della, Luigi Repace,...un attestato di stima che molto mi gratifica e che intendo condividere con chi opera al mio......un attestato di stima che molto mi gratifica e che intendo condividere con chi opera al mio... In precedenza il premio era stato assegnato al presidente del Comitato regionale Umbria della, ...Non si fermano i tentativi della Serie A di scoraggiare i club a prendere parte alla Superlega. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, una settimana fa si è ...Anche in occasione della gara a Genova contro la Sampdoria, infatti, sono state consegnate all'AVIS Provinciale di Genova due jersey che verranno assegnate con un sorteggio - nel corso delle giornate ...