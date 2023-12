Fifoni e suggestionabili | quel che resta dell’Occidente

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ma, alla fine, esiste il Grande Vecchio (o la Grande Vecchia con tutte le possibili varianti per stare nello scomodissimo politicamente corretto)? Esiste un’entità singola o collettiva, palpabile o impalpabile, buona o cattiva che orienti il flusso delle idee e dei comportamenti spingendo le persone e la società (le società) verso direzioni desiderate e con esiti che non siano lasciati al caso? La domanda non sorge spontanea ma si impone in questi giorni di rallentata attività lavorativa, per chi non sia impegnato sui fronti caldi, dopo la lettura e la conseguente messa a sintesi di informazioni e considerazioni notevoli. Il mondo sembra impazzito e noi con lui. Anche perché sembra si sia persa la capacità di leggere e interpretareche accade con il filtro della coerenza. Un sondaggio di Alessandra Ghisleri rivela che il 70 per cento degli italiani nonostante ...