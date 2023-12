Fi | 100 milioni di debiti Ultimatum ai morosi | per ricandidarvi pagate le quote

Real Madrid - no 100 milioni per Rodrygo Rodrygo è incedibile per il Real Madrid: come riferisce Ok Diario, le merengues hanno rifiutato un'offerta da 100 milioni di euro... (calciomercato)

È arrivato il nuovo centravanti da 100 milioni? Nel mondo iperconnesso di oggi pensiamo di avere tutto il controllo. Soprattutto se parliamo di calcio ci piace credere che – tra partite viste, ... (ultimouomo)

Psv - Bakayoko ha le idee chiare : 'Non me ne vado nemmeno per 100 milioni' Johan Bakayoko, ala destra classe 2003 del PSV Eindhoven a punteggio pieno in Olanda, non apre al mercato di gennaio: "Non me ne vado ne... (calciomercato)

CdS – João Neves - il Benfica chiede 100 milioni 2023-12-24 19:46:35 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Quanto costa? Cento milioni. E’ il prezzo ... (justcalcio)