Festa al Comune di Monreale | va in pensione Roberto Cangemi dopo 36 anni di carriera

... promosso daldi Firenze e coordinato da Muse con il sostegno di Toscana Energia, con eventi rivolti a ogni tipo di pubblico: oltre a piazza della Signoria, si faràin piazza Santissima ...La piazza è destinata a diventare essa stessa un luogo culturale aperto attraverso un percorso di riqualificazione e pedonalizzazione condiviso da, Ago e Fondazione di Modena, oltre che ...i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere i roghi appiccati in Via Maggiore Toselli, in piazza Montegrappa, in via Saccone Vanzetti ...Irgoli Festa contenuta, per via di un lutto – uno dei 12 figli è scomparso lo scorso anno – ma sarà comunque festa in pieno centro a Irgoli, in casa Flore per la coppia dei record. Lui 102 anni, lei 9 ...