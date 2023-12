«Femminicidio» è la parola del 2023 secondo Treccani

(Di venerdì 29 dicembre 2023) «» è il sostantivo scelto dacome «dell’anno». Si tratta dell’«Uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica di una donna in quanto tale, espressione di una cultura plurisecolare maschilista e patriarcale che, penetrata nel senso comune anche attraverso la lingua, ha impresso sulla concezione della donna il marchio di una presunta, e sempre infondata, inferiorità e subordinazione rispetto all’uomo». Laè apparsa la prima volta nel 2001, sette anni più tardi è stato segnalato come neologismo e registrato dal vocabolario Devoto-Oli nel 2009 e dallo Zingarelli nel 2010. La scelta, tutt’altro che neutra, è ricaduta su questo termine con l’obiettivo di porre l’attenzione «sul fenomeno della violenza di genere, per stimolare la riflessione e promuovere un ...

