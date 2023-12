“Femminicidio” è la parola del 2023 secondo Treccani

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Fu usata per la prima volta fu usato per la prima volta in un titolo di Repubblica il 7 ottobre 2001. La direttrice scientifica del Vocabolario, Della Valle: “Un campanello d’allarme che segnala l’intensità della discriminazione di genere”

Ladel 2023 secondo Treccani è. Valeria della Valle che con Giuseppe Patota dirige il Vocabolario Treccani ha spiegato in una nota che la presenza dellasulla stampa e sui libri di saggistica si è fatta più rilevante "fino a configurarsi come una sorta di campanello d'allarme che segnala, sul piano linguistico, l'intensità della ..."Come Osservatorio della lingua italiana " spiega infatti Valeria Della Valle, direttrice scientifica, insieme a Giuseppe Patota, del Vocabolario Treccani " non ci occupiamo della ...Non è una questione astratta, è la pratica attraverso la quale il sistema che chiamiamo società civile punisce i deboli. Le vittime concrete sono le donne che ...Quindi, oggi...: il problema agli otoliti per il premier, altra rogna per Chiara Ferragni e Lavinia Mennuni ...