Femminicidi | Zaia | “Inasprire le pene e fare lavoro di comunità”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 29 dicembre 2023) CASTELFRANCO VENETO – Il presidente della regione Veneto Luca, dopo aver partecipato ai funerali di Vanessa Ballan, nel Duomo di Castelfranco Veneto, ha detto: “Penso non ci sia altro da aggiungere, se non che, da un lato si debbanoancora di più le, perché pensare che si possano prendere 10, 20 o 30 anni e non restare in carcere a vita è grave; dall’altro ildi, esattamente quello a cui ha fatto riferimento il fratello di Vanessa”. I funerali della giovane madre di 26 anni vittima dio sono stati celebrati dal vescovo di Treviso, monsignor Michele Tomasi, in un duomo affollato.ha proclamato una giornata di lutto regionale. L'articolo L'Opinionista.