Federico Pellegrino | “Uscito dall’influenza | mi piace il calendario del Tour de Ski Punti di domanda da sostituire”

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023)sta scaldando i motori in vista delde Ski, che scatterà sabato 30 dicembre con una sprint in tecnica libera a Dobbiaco (in provincia di Bolzano). Sarà un trittico in terra pusterese ad aprire la prestigiosa kermesse che si svolge a cavallo dei due anni, precedendo la trasferta di Davos (Svizzera) e l’atto conclusivo in Val di Fiemme. L’azzurro punta a incominciare al meglio, memore del bel quarto posto in classifica generale raggiunto nell’ultima edizione. Il fuoriclasse di Nus, che nel corso di questa stagione ha sfiorato il podio nella sprint d’apertura in classico a Ruka, ha fatto un punto della situazione: “Oggi abbiamo fatto un classico pre-gara sulla pista di Dobbiaco. Ilde Ski si apre con un format a me favorevole, anche se sarà una gara insidiosa. Il tracciato di Dobbiaco è ...