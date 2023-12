Federica Pellegrini | ultime ore prima del parto | «La cameretta è pronta! Ti aspettiamo» E sul muro spunta un dolcissimo dettaglio

Federica Pellegrini , la celebre nuotatrice italiana, è in attesa del suo primo figlio con il compagno Matteo Giunta. La data prevista per il parto ... (thesocialpost)

Federica Pellegrini sta per diventare mamma: manca pochissimo, infatti, al momento del parto , previsto tra Natale e Capodanno. E anche in queste ... (news.robadadonne)

Le ultime foto prima del parto La gravidanza in fondo è davvero agli sgoccioli, come mostrano gli scatti , e schiena e gambe cominciano sicuramente a ... (247.libero)

Da Miriam Leone a Hilary Duff: le mamme star del 2024 La prima a stringere la sua bimba tra le braccia potrebbe essere: "Nascerà coi botti di Capodanno" ha detto. Seguiranno Roberta Morise, Veronica Peparini, Romina Carrisi di Concetta Desando Q uante cicogne in volo in questo cielo di fine anno! ...Il singolo del 2022 conCon 'Seria' (prodotta da d.whale e Placido Salamone), il cantautore milanese aveva aperto un nuovo capitolo, andando a ripescare ...Sono ore importanti per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. I nove mesi di gravidanza della Divina sono agli sgoccioli e tutti sono in attesa dell'arrivo della piccola Meringa, nomignolo che ...VERONA - La cameretta della Baby Pellegrini è pronta. Alle pareti i murales dello street artist padovano Tony Gallo. A mostrare in un video la preparazione della stanzetta della ...