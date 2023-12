Federica Brignone | “Un attimo sbagliare e fare errore banali Quando risali dal pozzo sei più forte”

Fuori dalle top 30 Beatrice Sola, Martina Peterlini, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e Anita Gulli mentre, ieri seconda in gigante, è uscita dopo poche porte. - foto ...Aveva rischiato di cadere ancora prima del primo paletto poi, dopo una quarantina di secondi, l'uscita di scena: lo slalom di Lienz diè stato amaro, anche se la stessa valdostana non aveva particolari aspettative in una disciplina non sua. Nonostante l'errore in partenza,al primo intermedio aveva fatto ...Federica Brignone non è riuscita a qualificarsi alla seconda manche dello slalom di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana si era presentata al c ...Da Sinner a Tamberi, passando per Sofia Raffaeli, la solita Federica Brignone e Aziz Abbes Mouhiidine: chi sono gli atleti che hanno fatto grande lo ...