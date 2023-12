Faccia a faccia tra Bergoglio e Burke | il cardinale sfrattato autore dei Dubia

Questa mattina papa Francesco ha ricevuto Raymond Leo Burke , il cardinale a cui - come confermato al giornalista britannico Austen Ivereigh - ha deciso di togliere casa e piatto cardinalizio dopo ......8 milioni a Edison per pratica commerciale scorretta e 5 milioni a Wind per attivazione di servizi a pagamento E arriviamo al 23 dicembre, al telefono sono sgarbati, mi sbattono la cornetta in...In effetti, in Fiducia Supplicans, la dichiarazione uscita questo mese che ammette per la prima volta la possibilità di benedire coppie omosessuali o di fatto, si legge che "nel corso dello studio ...