F1 | i rinnovi di Leclerc e Sainz sono pronti per l’ufficialità? Ferrari lascia intendere…

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il finale di 2023 potrebbe riservare la notizia ufficiale deidi Charlese Carloscon la? Il nero su bianco dei due piloti del Cavallino Rampante è nell’aria ormai da diverse settimane ma, avvicinandoci all’anno nuovo, non è ancora arrivato il comunicato che conferma i nuovi contratti. La sensazione è che manchi davvero poco alla notizia ufficiale e, con un post rito oggi sui propri canali social, la scuderia di Maranello potrebbe avere regalato un indizio importante a tutti i tifosi delle Rosse. Sull'”X” della, infatti, è apparsa una foto con i due piloti intenti a guardare insieme uno smartphone. In calce alla foto, che ovviamente potrebbe dire tutto o dire niente, c’è la seguente frase: “Cosa stanno guardando questi due”? Un post che, ...

"Sì, è vero siamo in ritardo". Così il team principal della Ferrari , Frederic Vasseur si è espresso sulla questionedi Carlos Sainz e Charlesuna settimana fa nel classico pranzo di Natale a Maranello con i giornalisti e gli operatori dell'informazione. A rendere ancor più delicata la situazione le ...Non c'è alcun problema. E non c'è alcuna fretta. Fred Vasseur è tornato sull'argomentoper Charlese Carlos Sainz, entrambi in scadenza nel 2024. Il team principal ha spiegato che l'intenzione della scuderia è quella di prendere presto una decisione, e che nelle ...Il finale di 2023 potrebbe riservare la notizia ufficiale dei rinnovi di Charles Leclerc e Carlos Sainz con la Ferrari Il nero su bianco dei due piloti del Cavallino Rampante è nell'aria ormai da div ...In casa Ferrari tiene sempre banco la questione rinnovi dei piloti, dalla Spagna Carlos Sainz ha voluto fare chiarezza sulle trattative ma al tempo stesso ha posto una scadenza ...