F1 | Hamilton | “Non mi piacciono i test Mi sono finto malato per saltarli”

19 vittorie in 22 gare: sono questi i numeri di Max Verstappen nel campionato di F1 di quest’anno. L’olandese ha dominato la scena sulla Red Bull e ... (oasport)

Da indiscusso campione del mondo e uomo da battere per chiunque affollasse il Circus della Formula 1 a comprimario di lusso intento a racimolare le ... (metropolitanmagazine)

F1 - Red Bull dominante anche nel 2024? Hamilton scoraggiato : “Non toccano la macchina da agosto - è preoccupante…”

A Yas Marina è andata in archivio ieri la seconda stagione consecutiva senza successi di tappa per Lewis Hamilton, che non sale sul gradino più alto ... (oasport)