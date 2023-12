Ex Ilva | Spera Ugl Metalmeccanici | “L’8 gennaio è il limite ultimo per una risposta di ArcelorMittal al Governo sul futuro dell’ex Ilva | dopo si prenderanno le decisioni conseguenti”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “Nuovo incontro e nuova partita in orbita ex, dove oggi, venerdì 29 dicembre, ci siamo confrontati ancora una volta sindacati e. Dal canto Ugl, a questo punto chiediamo una soluzione veloce per non mettere a rischio territori, lavoratori e filiere collegati ad Acciaierie