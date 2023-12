Ex Ilva | il governo ai sindacati | “Massimo impegno per la continuità produttiva Mittal dia garanzie”

“Nuovo incontro e nuova partita in orbita ex Ilva , dove oggi, venerdì 29 dicembre, ci siamo confrontati ancora una volta sindacati e Governo . Dal ... (ilgiornaleditalia)

Il governo non ha deciso quale saranno le strade percorribili per tirare l’ex Ilva fuori dalle sabbie mobili. E la titubanza dell’esecutivo già ... (ilfattoquotidiano)

"Ilha assicurato ai rappresentanti dei lavoratori il massimo impegno per garantire la continuità produttiva, vagliando le ipotesi in campo atte a evitare il ricorso all'amministrazione ...Si e' svolto questo pomeriggio, presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio, il tavolo di confronto tra ile le confederazioni sindacali sull'exdi Taranto. Il, si ...Dal governo dunque non sarebbe arrivato nessun aggiornamento tecnico sulla strada da prendere per risolvere la crisi finanziaria dell’ex gruppo Ilva. A Fim Fiom Uilm Uglm e Usb , infatti, l’esecutivo ...“Dopo il tavolo di oggi a Palazzo Chigi siamo ad un passo dallo scontro. È passato oltre un mese e siamo ancora al punto di partenza. Abbiamo ribadito al Governo la necessità dell’assunzione di respon ...