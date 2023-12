Ex Ilva | i sindacati dopo il vertice col governo | “Ennesimo incontro negativo Soluzioni o siamo a un passo dallo scontro”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “È stato l’. Non ci sono state ancora proposte. Così si sceglie la strada dello“. Ad attaccare iFiom-Cgil, Fim Cisl e Uilm, al termine di un nuovoinconcludente a Palazzo Chigi sulla vertenza Ex, alla quale hanno partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e i ministri Raffaele Fitto (Pnrr), Adolfo Urso (Imprese) e Marina Calderone (Lavoro). Unnel quale, hanno spiegato i, l’esecutivo ha messo sul tavolo tre opzioni, senza però decidere ancora quale strada seguire: “Noi abbiamo ribadito alla necessità dell’assunzione di responsabilità con la salita del capitale ...

