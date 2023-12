Ex Ilva | governo a sindacati | massimo impegno per continuità produttiva**

Si è svolto questo pomeriggio, presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio, il tavolo di confronto tra il Governo e le confederazioni sindacali sull'di Taranto. Immagini messe a disposizione con licenza CC - BY - NC - SA 3.0 ITRoma, 29 dic. L8 gennaio e il limite ultimo per una risposta di ArcelorMittal al Governo sul futuro dellex. Lo avrebbe detto lEsecutivo, secondo quanto riferiscono fonti sindacali presenti al tavolo con il Governo, aggiungendo che dopo si prenderanno le decisioni conseguenti.Milano, 29 dic. (askanews) - "L'incontro è andato malissimo. Siamo venuti ad ascoltare le conclusioni dell'assemblea e quali fossero le conclusioni del cda. Purtroppo queste conclusioni non ci sono st ...Dal governo dunque non sarebbe arrivato nessun aggiornamento tecnico sulla strada da prendere per risolvere la crisi finanziaria dell’ex gruppo Ilva. A Fim Fiom Uilm Uglm e Usb , infatti, l’esecutivo ...