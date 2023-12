Etichetta digitale di prodotto con IA EZ LAB lancia nuove soluzioni blockchain per la tutela del Made in Italy e vola al CES di Las Vegas

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) - Padova, 29 dicembre 2023 – Un'diche permette al consumatore di interagire direttamente con linguaggio naturale ricevendo risposte tramite intelligenza artificiale generativa, e di scoprire così tutte le informazioni che desidera in merito a sostenibilità, tracciabilità, origine e storia aziendale. Una soluzione che crea trasparenza tra consumatore e brand, in linea con le prossime normative UE, che imporranno l'utilizzo del passaportodi. La Pmi padovana EZ Lab presenterà questa rivoluzionaria modalità di customer experience al padiglione italiano del CES di Las, il più grande e importante evento tech al mondo, in programma dal 9 al 12 gennaio 2024, nell'ambito della missione guidata dall'ICE, Agenzia per la promozione ...