Esito televoto 30 dicembre | Beatrice spiffera tutto!

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Spoiler GF, diretta 302023:Luzzi fa trapelare l’del. Quale concorrente del reality show andrà a rischio? ANTICIPAZIONI GF 30L’DEL- Ci siamo: manca ormai pochissimo alla nuova attesissima puntata del GF, Reality Show di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Nella mattinata del 292023, ...

Grande Fratello anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, sabato 23 dicembre in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci ... ()

Grande Fratello Anticipazioni della puntata che andrà in onda sabato 30 dicembre in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come ... ()

Grande Fratello Anticipazioni,Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello che andrà in onda, sabato 30 dicembre, in prime time su Canale 5. Nel corso della puntata ...delIl clima natalizio si mescola con la tensione del, nella precedente puntata del Grande Fratello sono finiti alFederico, Greta e Marco. Il meno votato andrà ...Grande Fratello Anticipazioni della puntata che andrà in onda sabato 30 dicembre in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come di consuet ...Secondo i sondaggi aggiornati al 27/12 sul nuovo televoto tra Grecia, Monia e Perla, sarebbe l'attrice venezuelana la preferita dal pubblico ...