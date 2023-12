Esce Per Me Sei Importante di Michele Bravi | incontro tra 2 anime

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023)Per Me Seidi, il nuovo singolo con il quale l’artista inaugura il 2024 ricco di musica. Non lo vedremo al prossimo Festival di Sanremo matornerà comunque con nuova musica. Per Me Seidivenerdì 5 gennaio 2024, giorno in cui sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il nuovo brano segue la pubblicazione del primo singolo “odio”. Entrambe le canzoni saranno incluse nel nuovo album in studio diin uscita il prossimo anno. A proposito di “per me sei”,ha scritto: “Il secondo capitolo musicale del concept album inizia a ...