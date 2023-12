Ergastolano ordinò dalla cella l?omicidio della sua ex compagna

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L?ordine dell?esecuzione32enne Annarita Taddeo è arrivato dal carcere di Augusta, in provincia di Siracusa. Accusato del tentato femminicidiodonna, viva per...

Come in Emilia Romagna, anche a Trapani l'gode della semi - libertà e ufficialmente già ... Il posto dei figli del boss che glidi uccidere un uomo 30 anni prima. Riesce, qui, a ...Come in Emilia Romagna, anche a Trapani l'gode della semi - libertà e ufficialmente già ... Il posto dei figli del boss che glidi uccidere un uomo 30 anni prima. Riesce, qui, a ...