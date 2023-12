Emergenza rifiuti a Roma | tappeti d’immondizia in città

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Dopo Malagrotta,in pienadi spazzatura vengono immortalati tra V e XIII Municipio.in piena, nonostante in queste ore il governatore Francesco Rocca e il sindaco Roberto Gualtieri abbiano trovato l’accordo per inviare la spazzatura, per farla smaltire, presso le strutture dell’Emilia-gna. Un’intesa che i cittadini si augurano che parta quanto prima, considerato come un folto tappetosta prendendo piede in numerosi Municipi del territoriono.in diversi Municipi capitolini Seguendo gli aggiornamenti di Lavoratori ...