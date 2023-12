Elisabetta Gregoraci | ritratto di famiglia con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco Ma non c’è traccia del fidanzato Giulio Fratini

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 29 dicembre 2023)sono sicuramente una coppia sui generis: divorziati da alcuni anni, non hanno mai perso i contatti e non hanno di certo smesso di frequentarsi per amore di, ildella coppia. La conduttrice l’ha detto più volte: «Io esiamo unae lo saremo per sempre, per amore die perché ci vogliamo bene». I tre, infatti, si trovano in Kenya per trascorrere le festività natalizie e l’attesa del nuovo anno insieme nel nuovo hotel dell’imprenditore. In molti, tuttavia, si sono chiesti che fine abbia fatto, ildi. Il ...