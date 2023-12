Elisabetta Gregoraci finisce l’anno in costume | con Nathan Falco e Flavio Briatore

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Natale al caldo per. Come ogni anno la showgirl è volata in Kenya, luogo del cuore dove ama trascorrere qualche giorno di tranquillità. Con lei ci sono l’ex compagnoe il figlio,. I tre posano insieme felici e su Instagram non mancano una miriade di scatti diin bikini. Una famiglia allargata Abbracciati in Kenya“Saluti da noi tre” scrivesu Instagram, nel postare uno scatto della sua famiglia allargata. L’imprenditore posa abbracciato ae al figlio,. I tre, sorridenti e affiatati, sembrano felicissimi di ...