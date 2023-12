Elezioni Usa 2024 | Trump escluso dalle primarie nel Maine

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Dopo il Colorado, anche ilesclude Donaldin vista dellepresidenziali in Usa nel. Il massimo funzionario elettorale del, la segretaria di Stato Shenna Bellows, ha stabilito che la richiesta per la nomina alledell'ex presidente è "invalida", secondo un documento pubblicato ieri. In base al 14esimo emendamento della Costituzione americana,"non è qualificato a ricoprire la carica di presidente", si legge nella sentenza. L'emendamento afferma che le persone che si sono "impegnate in un'insurrezione o ribellione" contro la Costituzione sono escluse. Il team della campagna di ...