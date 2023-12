ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 29 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 30/11/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore metalmeccanico ELETTRICISTI. I candidati saranno inseriti nell'area tecnico produttiva per la realizzazione di impianti e manutenzione. è richiesta competenza comprovata nel settore elettrico e saranno valutati i candidati provenienti anche dal settore civile.Luogo di lavoro Città di castello (PG)Si offre contratto di prova finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. Per maggiori informazioni contattare lo 0758520406manutentore