Eleonora Brigliadori | Ecco Che Fine Ha Fatto!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 29 dicembre 2023): l’ex modella e volto noto del mondo dello spettacolo, da molto tempo non appare più in televisione.perché e di cosa si sta occupando adesso!è stata per molto tempo un personaggio televisivo popolare. Laha riscosso successo tra il pubblico per molti anni ma ultimamente, dopo molte controversie, si è allontanata dalla televisione. In tanti si sono chiesti che cosa le sia successo e se in futuro sarà possibile vederla tornare in tv.: perché ha lasciato la televisione!non appare più in televisione ormai da molto tempo. Negli anni passati ha preso parte anche a L’Isola dei Famosi, e questa è stata una delle sue ultime ...