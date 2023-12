Ecco SU7 | l' auto elettrica dietro i sogni di gloria di Xiaomi che vince la gara contro Apple

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Preferire i fatti alle parole è un tratto distintivo di Lei Jun, 54enne noto nel mondo per aver fondato. Un punto di partenza che nel tempo ha moltiplicato le forme e ampliato gli orizzonti, poiché l'azienda è oggi il terzo produttore al mondo di smartphone (a Samsung e), realizza un numero indefinito di prodotti che spaziano dall'intrattenimento alla cura personale fino alla mobilità e conta su un ecosistema con oltre 600 milioni di prodotti connessi su scala globale. A differenza delle altre aziende, però,è arrivata prima laddove in tante speravano di mettere in fila tutti gli altri: l'. Nelle scorse ore, infatti, a Pechino è stato svelato SU7, il veicolo che segna il debutto della compagnia in un settore complesso e in profonda ...

, la prima auto elettrica firmata Xiaomi Realizzata insieme a Baic Group, nello specifico con un'unità della casa automobilistica statale in uno stabilimento di Pechino, sarà prodotta in 200.000 ...Laoffre anche capacità di guida autonoma grazie alla piattaforma Xiaomi Pilot con processori ...i migliori, selezionati da noi tra i più iconici, quelli in sconto e i più originali Il micro ...L'azienda di Pechino debutta nel mercato automobilistico con l'ambizione di mettere il turbo alla produzione cinese. E le premesse sembrano promettenti ...Se state cercando una seconda TV o una per la casa di vacanze (ma ok anche come principale, ovviamente), non fatevi scappare questa offerta veramente super. Il TV Metz da 43 4K costa oggi poco più di ...