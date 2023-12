Ecco NIO ET9 | l’ammiraglia cinese è una delle più ambiziose elettriche mai create

ET9,perché è al vertice Grazie alla sua piattaforma da 925 Volt è in grado di assorbire ricariche di potenza , ove possibile, fino a 600 kW , grazie alla colonnine raffreddate a liquido da ...Realizzi anche per, dato che la casa automobilistica cinese, specializzata in auto elettriche ... Per gli aggiornamenti dei dati delle Borsela sezione Mercati mentre per le notizie in tempo ...Ci sono però delle aziende da tenere d’occhio ... Bath and Body Works Inc. e Target Corporation, ecco perché tenerle d’occhio Un’azienda che potrebbe crescere molto nel 2024, secondo la Telsey, è ...CROTONE - ”Crotone è una città con grandi potenzialità - ha aggiunto Occhiuto - purtroppo inespresse dal punto di vista turistico: ha un mare straordinario, ha un territorio nel quale è immerso il mit ...