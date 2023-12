Ecco chi Prende i Soldi della Regione | 2 | 2 milioni di Euro ad Enti e Società

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L'Aquila - Dall'illustre Teatro Marrucino al rinomato Teatro Stabile d'Abruzzo, passando per il suggestivo Florian e l'affascinante Barattelli: pubblichiamo l'elenco completo degliculturali che avranno accesso ai contributi regionaliAbruzzo. Il settore coinvolto spazia dalla musica classica al jazz, dalla danza al teatro, abbracciando progetti multidisciplinari. La giunta regionale ha destinato fondi per lo spettacolo, distribuiti tra trenta istituzioni culturali, suddivise in due tranche. La delibera dell'esecutivo Marsilio spiega che lo stanziamento, finalizzato all'attuazioneprocedura di concessione dei contributi per il 2023 ai soggetti beneficiari del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (Fnsv ex Fus), ammonta complessivamente a 2.240.379. Questa somma trova ...