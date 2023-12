Ebt Ragusa Diritto a smart working | proroga al 31 marzo 2024

L'comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto del terziario operanti nell'area iblea che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la Legge n. 191 del ...Ulteriori informazioni nella sededi via Roma 212 a, telefono 0932.622522.“Sono giorni in cui si recupera più del solito la dimensione familiare, in cui si vuole riconquistare quella serenità che, a volte, risulta essere perduta e a cui tutti cerchiamo di ambire per guardar ...come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Ulteriori informazioni nella sede Ebt di via Roma 212 a Ragusa, telefono ...