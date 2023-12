E poi Roberta Morise | Veronica Peparini | Romina Carrisi

Leggi su iodonna

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Quante cicogne in volo in questo cielo di fine anno! Sono tante le mamme star 2024, attrici e vip che stanno per dare alla luce un bambino. Nonostante l’anno che sta per finire abbia registrato un numero altissimo di coppie vip che hanno deciso di separarsi, non mancano le celeb che hanno deciso di allargare la famiglia. C’è chi è al primo bebè come Federica Pellegrini e Miriam Leone e chi, come Hilary Duff e Miranda Kerr, sta per arrivare a quota quattro. Sta per diventare mamma bis, invece, Sienna Miller. Federica Pellegrini è ...