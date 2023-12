E’ francese la donna più ricca del mondo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 L’ereditiera di L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, è diventata la primaad accumulare una fortuna di 100 miliardi di dollari (90,1 miliardi di euro), secondo il Bloomberg Billionaires Index, una classifica delle persone più ricche del. Lo riporta la Bbc sottolineando che l’imperodella bellezza fondato da suo nonno è sulla buona strada per ottenere la migliore performance di mercato azionario degli ultimi decenni con le azioni L’Oréal che ieri hanno raggiunto il massimo storico a Parigi. Il patrimonio netto di Bettencourt Meyers, 70 anni, superando i 100 miliardi di dollari la rende la dodicesima persona piùdel. Resta ancora lontana dal connazionaleBernard Arnault, il fondatore di Lvmh, che ...

