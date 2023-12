Dragusin risponde ad Arnautovic | il Genoa blocca l'Inter a Marassi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il primo gol incassato dall'da palla inattiva, è decisivo per la frenata dei nerazzurri a. Simone Inzaghi sbatte contro...

Genoa-Inter , fine primo tempo sul risultato di 1-1. Primo tempo caratterizzato anche dalla sospensione del match al quarto d’ora per lancio di ... (inter-news)

Il Genoacon un tiro di sinistro di Vasquez che finisce fra le braccia del portiere ... Tabellino e pagelle di Genoa - Juventus GENOA (3 - 5 - 2): Martinez;, Bani, De Winter; Sabelli (...Il tabellino GENOA (3 - 5 - 2): Martinez 5.5;6, Bani 6, De Winter 6; Sabelli 6.5 (39' st Vogliacco sv), Malinovskyi 6, Badelj 5, Frendrup 6, Vasquez 6 (1' st Ekuban 6.5); Gudmundsson 7, ...A Marassi succede tutto nel lunghissimo primo tempo - gara sospesa 8' -. Al vantaggio nerazzurro risponde Dragusin in pieno recupero ...Ancora una volta, Simone Inzaghi non riesce a tornare a casa da Marassi coi tre punti in tasca e la sua Inter deve aspettare ancora qualche giorno prima di capire se sarà campione ...