Drag Race Italia 3 | Lina Galore è la vincitrice del talent show

In “borghese” si chiama Giovanni Montuori, 34enne campano che vive a Milano come consulente di comunicazione. Nella competizione ha battuto la super ... (vanityfair)

Questa sera la terza stagione di Drag Race Italia incoronerà la sua vincitrice e per l’occasione è stata chiamata Melissa Satta come gust judge di ... (biccy)

Drag Race Italia in streaming

La Serie Drag Race Italia in streaming legale completo è disponibile in Italiano su Timvision. Per ogni piattaforma streaming scopri se puoi ... (cinemaserietv)