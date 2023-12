Drag Race Italia 3 | Lina Galore | “Abbattere i pregiudizi è l’obiettivo che dovrebbe avere qualsiasi artista”

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione “Non ho ancora realizzato al cento per cento che questa cosa sia accaduta, ma provo un profondo senso di gratitudine”, sono queste le parole con cui(“Out of” Giovanni Montuori), vincitrice della terza edizione di, ci ha accolto. Un percorso ricco di emozioni il suo, tutto in salita, che l’ha incoronata’s NextSuperstar. La vittoria è stata inaspettata, manon nasconde la felicità nell’aver raggiunto questo grande ...